OL : Aulas souhaite reprendre le championnat le 15 juin !

Invité ce vendredi soir de l’émission “OL Night System” sur la chaîne OL TV, Jean-Michel Aulas a exprimé son souhait de pouvoir finir le championnat avant le début du mois d’août. Un scénario qui arrangerait les affaires de l’Olympique Lyonnais qui pointait à la 7e position avant le confinement.



“Reprendre le championnat le 15 juin est le scénario idéal !” Après l’annonce de l’UEFA concernant la prochaine attribution des places européennes au “mérite sportif”, le président de l’Olympique Lyonnais a fait volte-face. Il y a quelques jours, le patron de l’OL déclarait dans le journal L’Équipe, vouloir terminer la saison de Ligue 1 entre septembre et décembre.



Mais en l’espace de quelques jours, les choses évoluent. Le scénario d’une fin de saison de septembre à décembre s’éloigne progressivement. Jean-Michel Aulas se positionne donc désormais pour un épilogue entre le 15 juin et le début du mois d’août. Pour l’heure, aucune décision n’est actée de la part de la Ligue de Football Professionnelle (LFP). De son côté, l’UEFA souhaiterait terminer les compétitions européennes à partir du 3 août.



Toujours aucun accord pour la baisse des salaires à l’OL



Interrogé ce vendredi sur la baisse des salaires de ses joueurs, Jean-Michel Aulas s’est montré plutôt transparent. “C’est un sujet évidemment difficile à aborder en public car on évoque des choses personnelles au niveau des joueuses et des joueurs, constate le président de l’OL au micro d’OL TV. Le club n’ayant plus de revenus depuis le 13 mars, nous nous retrouvons dans l’obligation de réduire notre train de vie. Nous sommes très proches d’un accord avec les joueuses et nous continuons de discuter avec le groupe masculin.”