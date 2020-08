OL-Bayern diffusé mercredi en clair sur TF1 !

La demi-finale de Ligue des champions entre l’OL et le Bayern Munich sera diffusée en direct et en clair ce mercredi à 21h.



TF1 est tombé d’accord avec RMC (Altice) pour la co-diffusion de la demi-finale OL-Bayern Munich. Dix ans après la demi-finale remportée par les Allemands diffusée à l’époque sur TF1, les Lyonnais tenteront de se hisser pour la première fois de leur histoire en finale de la Ligue des Champions.



L’autre affiche entre le PSG et Leipzig, prévue demain à 21h, sera elle uniquement disponible sur RMC Sport. À noter, la finale sera, elle, aussi proposée en clair sur TF1 ainsi que sur RMC Sport, détenteur des droits.



La rencontre sera commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, comme la finale dimanche soir.

Vous faites quoi mercredi soir 🤔



🔥 LYON – BAYERN, à suivre en exclusivité en clair sur @TF1



⚽ Rendez-vous le 19 août à 21h00 pour la demi-finale de la @ChampionsLeague de l'@UEFAcom_fr



🎙️Commentée par @BixeLizarazu et @gregmargotton pic.twitter.com/g3UyHUNNj6 — Téléfoot (@telefoot_TF1) August 17, 2020