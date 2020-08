OL-Bayern : l’avant-match

L’Olympique Lyonnais défie le Bayern Munich ce mercredi (21h) à Lisbonne pour une place en finale de la Ligue des Champions. Tout ce qu’il faut savoir avant l’un des plus grands défis de l’histoire du club.

Le contexte :

Le Bayern Munich est archi-favori, d’autant qu’il a atomisé le Barça de Messi (8-2) en quart de finale. Les Bavarois ont tout d’un ogre mais cet OL-là n’a peur de rien. Tombeurs de la Juventus Turin (1-0, 1-2) puis de Manchester City (3-1), les Lyonnais ne feront aucun complexe d’infériorité. Soudés comme jamais, les hommes de Rudi Garcia semblent intimement convaincus de pouvoir aller au bout : ‘‘C’est bien d’aller en demi-finale mais nous n’avions rien gagné, témoigne le coach. J’espère qu’on est capable de faire encore mieux. (…) On a très, très envie d’aller en finale.”



Le précédent :

Il y a dix ans, les deux équipes s’étaient affrontées au même stade de la compétition. Le match aller (1-0) s’était joué à rien, un but lointain de Robben après que l’expulsion de Toulalan ait empêché les Gones de profiter de celle de Ribéry. Le retour, en revanche, a laissé la trace d’un match à sens unique au cours duquel Lyon avait été surclassé physiquement, battu 3-0 par un triplé d’Olic.

L’adversaire :

Vingt-sept victoires et un nul lors des ses 28 derniers matchs. Neuf victoires en neuf matchs cette saison en Ligue des Champions. Meilleure attaque de cette édition avec 39 buts (4,3/match), le Bayern Munich est monstrueux. ”City avait mis plus de 100 buts dans son championnat, rappelle Rudi Garcia. Il ne faut pas s’arrêter aux stats sinon on reste à l’hôtel! Ils n’ont pas beaucoup de points faibles mais aucune équipe n’est parfaite. Il faut surtout avoir confiance en nous, on sait qu’on est capable de poser des problèmes.”

Les hommes à suivre :

Qui choisir à l’OL ? Le capitaine Memphis Depay? Le prodige Houssem Aouar? La révélation Maxence Caqueret ? Le bondissant Anthony Lopes? Le double buteur du quart de finale Moussa Dembélé? Puisque l’œuvre lyonnaise est à présent avant tout collective, autant désigner Rudi Garcia. En quart de finale, l’entraîneur lyonnais a gagné la bataille tactique contre Pep Guardiola. En 2014, sa Roma avait été corrigée à domicile par le Bayern (1-7). Il en a certainement tiré des leçons qui seront utiles à l’OL.

Robert Lewandowski a inscrit en quart de finale contre le Barça son cinquantième but en Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Cette saison, il occupe la tête du classement des buteurs de la C1 avec 14 réalisations. Avec 67 buts, l’attaquant polonais est le quatrième meilleur buteur de l’Histoire de la Champions League, derrière Cristiano Ronaldo (130 buts), Lionel Messi (115) et Raúl González (71).

Un homme dans le match :

En quittant l’OL pour le Bayern Munich en 2017, Corentin Tolisso n’avait certainement jamais imaginé recroiser la route des Gones en demi-finale de la Ligue des Champions. ‘‘Il espère jouer, cela lui tient à coeur raconte Anthony Lopes. Mais si c’est le cas, il faudra qu’il reste tranquille!”

Corentin Tolisso évoque les retrouvailles avec l’OL



Corentin Tolisso était ramasseur de balles lors de la 1/2 finale retour en 2010

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. OL) :

Le coach @RudiGarcia avant #OLFCB : "Il ne faut pas s'arrêter aux stats du Bayern. On est capable de bien conserver le ballon et d'avoir des attitudes défensives et offensives de qualité. On est capable de poser des problèmes à toutes les équipes." — Olympique Lyonnais (@OL) August 18, 2020

Hansi Flick (ent. Bayern Munich) : ”Nous connaissons la qualité de l’OL, notamment derrière. C’est un collectif très compact qui peut jaillir très vite devant grâce à ses qualités offensives. Nous avons analysé cette équipe pour pouvoir la contrer du mieux possible. Nous voulons battre l’OL, évidemment, mais ce ne sera pas facile. Rudi Garcia est un très bon tacticien. Nous avons déjà décelé quelques solutions pour répondre à ce défi tactique. À nous désormais de les mettre en place sur le terrain. J’ai confiance en mon équipe. Le match commence à 0-0, il faudra mettre de l’intensité de la première à la dernière minute, comme contre Barcelone. Si nous sommes en dessous de 100%, ça ne suffira pas.”

Le tweet :

6 Banderoles en ville pour pousser nos joueurs à l'exploit !

@OL pic.twitter.com/biJc7GDglO — T (@terol6987) August 18, 2020

Retrouvez ici les 10 statistiques à connaître avant ce choc

Retrouvez ici l’édito de Julien Huët

Julien Huët

Olympique Lyonnais-Bayern Munich, à vivre ce mercredi dès 20H45 en intégralité avec Julien Huët et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !