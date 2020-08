OL-Bayern (0-3) : les tops et flops

L’Olympique Lyonnais a été éliminé par le Bayern Munich (0-3) en demi-finale de la Ligue des Champions. Nos tops et flops :

Les tops :

-Maxence Caqueret a longtemps été le meilleur lyonnais du match. A deux doigts d’être passeur décisif pour Memphis Depay dès la 5ème minute. Et dire que ce n’était que son treizième match professionnel…

-Houssem Aouar a élevé son niveau au fur et à mesure de la rencontre. Lui aussi aurait pu être passeur décisif pour Toko-Ekambi (59e).

-L’OL peut être fier de son parcours européen. Personne n’imaginait pas Lyon capable de se hisser en demi-finale. Le groupe devra conserver cet état d’esprit en 2020-2021.

Les flops :

-Le festival des occasions manquées : Memphis (5e) et Toko-Ekambi (17ème) ont eu deux opportunités immenses d’ouvrir le score. Toko-Ekambi aurait également pu réduire la marque à la 59ème minute.

-Bruno Guimaraes a été l’ombre de lui-même. A tel point qu’il a été remplacé dès la mi-temps par Thiago Mendes.

-Pris dans son dos sur le premier but (mais n’était-ce pas à Marçal de coulisser plus tôt?), Maxwel Cornet a aussi perdu le ballon à l’origine du deuxième but. Il a aussi manqué la possibilité de signer une passe décisive en ratant son centre pour Toko-Ekambi en début de match (13ème).

-Les heures qui viennent vont être difficiles. La saison 2019-2020 est terminée et 2020-2021 arrive dès le vendredi 28 août contre Dijon (2ème journée de Ligue 1). Dans les prochains jours et semaines, l’OL s’apprête à perdre des joueurs (Aouar ? Memphis ? Dembélé ?..) Il faudra aussi se séparer des indésirables (Traoré ? Koné ? Rafael ?…) Rudi Garcia devra aussi trouver une autre tactique que le 3-5-2 pour que l’OL joue enfin le haut de tableau en Ligue 1. Après le PSG, la Juve, City et le Bayern, il va vraiment falloir se mouiller la nuque avant de retrouver l’OL dans une dizaine de jours contre Dijon.