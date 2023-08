OL : Blanc : “Le club m’a dit que nous n’avions pas besoin de vendre”

A l’issue de la séance d’entraînement en public ce matin à Divonne-les-Bains, Laurent Blanc s’est exprimé une quinzaine de minutes devant la poignée de suiveurs de l’Olympique Lyonnais présent sur place. L’entraîneur des Gones a notamment évoqué le mercato et la volonté de l’OL de conserver ses meilleurs jeunes (Lukeba, Barcola…) : “Le club m’a dit que nous n’avions pas besoin de vendre. Si on veut faire quelque chose d’important l’année prochaine, je pense qu’il faut garder nos meilleurs joueurs et essayer de compléter le groupe avec des joueurs d’expérience, avec des bons joueurs dotés d’une bonne mentalité, Clinton Mata en est l’exemple parfait.”

