OL – Bordeaux (2 -1 ) : les tops et flops

L’OL a battu les Girondins de Bordeaux (2-1) ce vendredi en ouverture de la 22ème journée de Ligue 1. Nos tops et flops :

Les tops :

–Le but décisif extraordinaire de Léo Dubois. Si un spectateur avait payé pour venir au stade, le prix du billet aurait été amorti uniquement grâce à ce but. On s’emballe un peu mais on a tout de suite pensé à la volée de Marco Van Basten en finale de l’Euro 88 contre l’URSS. D’autres ont eu le nez creux en évoquant le ”second poteau Dubois”.

-La sortie décisive d’Anthony Lopes contre Rémi Oudin à 1-1. Très peu sollicité, le gardien a répondu présent au bon moment.

-La bonne entrée de Sinaly Diomandé qui a dignement justifié sa récente prolongation de contrat jusqu’en 2025.

-L’OL est leader provisoire en attendant Lorient-Paris et Lille-Dijon dimanche.

L'@OL récupère la première place et sera leader du championnat en attendant les matchs de dimanche 👊 ! #OLFCGB (2-1)



📈 Classement complet ➡ https://t.co/9yDTVYrCzp pic.twitter.com/zHaKuDQadQ — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) January 29, 2021

Les flops :

–Le match globalement très moyen des Lyonnais dominé par des Bordelais très à l’aise, à l’image d’un Adli rayonnant au milieu de terrain et d’un Ben Arfa monté en puissance en seconde période.

–Memphis Depay n’a absolument pas existé. Sans doute son plus mauvais match de la saison. Et pourtant, il est à l’origine du premier but signé Karl-Toko Ekambi.

–Thiago Mendes a perdu le ballon à l’entrée de sa surface sur le but encaissé. Il a remis ça en fin de match mais, heureusement, sans la même conséquence.