OL – Brest : l’avant-match

OLYMPIQUE LYONNAIS – STADE BRESTOIS, 21ème journée de Ligue 1, mercredi 21h. A vivre ce mercredi dès 20h45 en intégralité sur Tonic Radio.



L’OL vise une série

Après avoir gagné à Ajaccio (0-2), l’OL ambitionne de battre Brest ce mercredi puis de s’imposer à Troyes samedi. Cela permettrait à l’OL de signer quatre victoires d’affilée toutes compétitions confondues et, surtout, pour la première fois de la saison, trois succès de suite en Ligue 1. Cela pourrait permettre à Lyon de se rapprocher des places européennes.

Revoilà déjà Brest

Vainqueur 4-2 à Brest le 28 décembre, l’OL avait très bien lancé sa seconde partie de saison. Cela n’a malheureusement pas duré longtemps. Depuis Lyon n’a pris que quatre points sur douze, soit un point de moins que Brest sur cette période. Les Bretons viennent de corriger Angers (4-0). Ils sont désormais dirigés par Eric Roy, qui a notamment porté les couleurs de l’OL (1993-1996). Sous sa direction, Brest n’a pas perdu (0-0 contre Lille, 1-1 à Toulouse et 4-0 devant Angers).

#OLSB29 🎙 E. Roy : "Je n'estime pas avoir changé beaucoup de choses depuis mon arrivée. J'essaye d'être dans la continuité de ce qui avait été mis en place par le staff intérimaire. Je cherche d'abord à avoir une adhésion globale du groupe". — Stade Brestois 29 (@SB29) January 31, 2023

La décla :

Laurent Blanc : “Il ne faut pas craindre de jouer à domicile sinon ce n’est plus possible de jouer ! Si les joueurs de l’OL ont peur de jouer dans leur stade…Il faut que les joueurs aient envie de retourner au Groupama Stadium, c’est notre terrain, il nous appartient ! Sil il y a une appréhension, il faut la dépasser, on a tous connu cela.”

Le groupe : Première pour Sarr, Jeffinho patientera

Recruté à Heerenven pour 12 millions d’euros, l’attaquant international espoirs suédois Amin Sarr va figurer pour la première fois sur la feuille de match de l’OL : “Il peut nous apporter de la profondeur et de l’espace estime Laurent Blanc. C’est un jeune joueur, il peut encore améliorer son efficacité. C’est un profil intéressant. Il faut toujours être patient avec les jeunes joueurs. Mais il faut qu’ils apprennent vite.”

Il faudra en revanche patienter pour découvrir Jeffinho, non qualifié et de toute façon légèrement blessé.

🦁 Nos 2⃣1⃣ Lyonnais convoqués pour la réception du Stade Brestois, ce mercredi à 21h 👊🔴🔵#OLSB29 pic.twitter.com/b9zJ3soWN1 — Olympique Lyonnais (@OL) January 31, 2023

La stat :

L’OL n’a jamais perdu en L1 à domicile devant Brest.

Plus d’infos à suivre…

