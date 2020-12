OL-Brest : l’avant-match

L’OL reçoit Brest ce mercredi (21h) pour le compte de la 15ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

Le succès à Paris a fait bien plus que confirmer l’excellente forme de l’équipe de Rudi Garcia : l’OL est désormais un candidat au titre. Les Lyonnais ne le disent pas encore ouvertement ? Ils répètent pourtant à longueur de conférence de presse depuis le lancement de la saison leur envie de ‘’titiller’’ le PSG.

Portés par leur série de cinq victoires d’affilée, les Gones se doivent d’en réussir trois autres avant la trêve de Noël : contre Brest ce mercredi, à Nice samedi et devant Nantes mercredi prochain. Si l’OL y parvient, il prendra des points sur ses poursuivants qui, fatigués par les joutes européennes, laisseront inélucablement des points dans leurs enchaînements respectifs (Paris : devant Lorient, à Lille, devant Strasbourg ; Marseille : à Rennes, devant Reims, à Angers ; Lille : à Dijon, devant Paris, à Montpellier)

L’adversaire :

‘’Brest est une bonne équipe, en particulier à l’extérieur’’, a mis en garde Jean-Michel Aulas. Si le président lyonnais a raison de prévenir son groupe d’une éventuelle ‘’enflammade’’, les chiffres lui donnent tort : avec deux victoires (à Dijon et à Metz) et cinq défaites, Brest n’est que la 15ème équipe du championnat à l’extérieur. En revanche, les Bretons viennent d’aligner quatre victoires lors des cinq dernières journées, ce qui leur a permis de remonter à la dixième place.

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. Lyon) : ”On va tout faire pour battre Brest, une équipe cohérente avec un bon entraîneur. Comme on a gagné à Paris, tout le monde pense qu’il suffit de rentrer sur le terrain mais on va tomber de haut si nous ne sommes pas à 100%. Le match contre Brest vaut les mêmes trois points que celui à Paris. (…) Quand on vient de gagner à Paris, on doit avoir un surcroît de confiance mais il ne faut pas que ce soit un sentiment de supériorité. Je lutte constamment contre cela.”

Olivier Dall’Oglio (ent. Brest) : ‘’On sait où on va, on sait que c’est une équipe qui prétend au titre aujourd’hui, comme Lille et le PSG. Ils sont déterminés, ils n’ont pas de Coupe d’Europe, on sent une équipe qui veut vraiment faire quelque chose. On s’attend à de la qualité. Sur les schémas de jeu, il y a un petit moment qu’ils jouent un peu de la même manière et ça leur réussit bien. Mais ils peuvent aussi changer des joueurs et leur système reste efficace, un peu comme Lille.’’

Les joueurs à suivre :

Lucas Paqueta fait l’unanimité depuis son arrivée. Technique et physique, le Brésilien sait tout faire. Enfin presque tout puisqu’il n’a pas encore marqué sous ses nouvelles couleurs…



Le saviez-vous ?

Un hommage sera évidemment rendu à Gérard Houllier. Une minute de silence sera respectée avant le coup d’envoi. Les joueurs porteront aussi un T-shirt à son effigie pendant l’échauffement. Ils disputeront aussi la rencontre avec le message ”Merci Gérard”” inscrit sur leur maillot à proximité du blason de l’OL. ”On va tout faire pour lui rendre hommage en tant qu’acteur du football pour être à la hauteur de ce qu’il aurait espéré de nous, et pas seulement sur ce match”, espère Rudi Garcia.

Julien Huët

OL-Brest, 15ème journée de L1, à vivre ce dimanche dès 20H45 en intégralité avec Julien Huët, Max Maurice et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !