OL-City (3-1) : l’exploit lyonnais en chiffres

L’OL a écrit un chapitre de sa légende en se qualifiant samedi pour la demi-finale de la Ligue des champions contre Manchester City (3-1). Voici les chiffres d’un exploit qui rentrera à tout jamais dans l’histoire du football français.

4

Les Lyonnais accèdent pour la quatrième fois de leur histoire au dernier carré d’une Coupe d’Europe après la Coupe des Coupes (1964), la Ligue des Champions (2010) et la Ligue Europa (2017). Au 21e siècle, Lyon s’est qualifié pour sa troisième demi-finale en compétition européenne. Plus que tout autre club français sur la période. Historique.

1

Pour la première fois dans l’histoire, deux clubs français (Lyon et Paris) atteignent le dernier carré de la Ligue des Champions. C’est seulement la deuxième fois pour la France dans une compétition européenne après la C3 1993 (Paris et Auxerre).

3

Le premier buteur du soir, Maxwel Cornet, a marqué lors de chacun de ses 3 matchs contre Manchester City en Ligue des Champions (4 buts). Splendide.

7

Autant de passes décisives d’Houssem Aouar en Ligue des Champions depuis le début de la saison 2018-2019. Seuls Kylian Mbappé (10) et Riyad Mahrez (8) font mieux sur la période. Le milieu lyonnais a également subi 20 fautes dans la compétition cette saison. Seul Marco Verratti en a provoqué davantage (21).

33

Le pourcentage de possession de balle des Lyonnais ce samedi soir. Les Mancuniens ont tenté 19 frappes, contre 7 pour les Lyonnais. Preuve que dominer sur le plan comptable ne suffit pas à gagner les grands matchs.

86

Le tournant du match. A la 86e minute, l’OL mène 2 buts à 1. Après avoir offert le but du un partout à Kevin de Bruyne, l’Anglais Raheem Sterling loupe l’immanquable, seul face au but vide. Une énorme occasion pour égaliser à 2-2 et reprendre le contrôle du match, qui n’aura jamais lieu. Dembélé inscrit deux minutes plus tard le but du K-O.

4

L’entraîneur de City Pep Guardiola a perdu 4 de ses 5 derniers matches disputés en quart de finale de Ligue des Champions (1 victoire, 3 éliminations), après ne s’être incliné qu’une seule fois lors des 14 premiers matches à ce stade de la compétition (8 victoires, 5 nuls, 7 qualifications).

24

Pour la première fois depuis 1996, soit 24 ans, il n’y aura ni équipe anglaise ni équipe espagnole en demi-finales de la Ligue des champions. Là encore, historique.

Revivez les plus beaux moments de la finale au commentaire de Julien Huet sur Tonic Radio.

La demi-finale OL-Bayern sera à vivre en intégralité sur Tonic Radio mercredi à partir de 20h45.