Déjà la 7ème défaite pour l’OL, Blanc “en colère”, une animation offensive désolante…Ce qu’il faut retenir de OL – Clermont (0-1)

OLYMPIQUE LYONNAIS – CLERMONT FOOT : 0-1 (0-0). But : Cham (87e s.p.)

Les flops :

–L’insignifiante animation offensive de l’OL : une seule véritable occasion, deux tirs cadrés, aucune situation dangereuse après le repos…

-Déjà la septième défaite de la saison pour Lyon, battu pour la deuxième fois à domicile cette saison après le revers face au PSG (0-1). L’OL n’a gagné qu’un seul de six derniers matchs au Groupama Stadium.

La saison au Groupama Stadium pic.twitter.com/P6ZJHt2IOz — Stade OL HD (@StadeOLHD) January 1, 2023

-Englué à la huitième place, l’OL perd du terrain sur les équipes qui le précèdent : Monaco (1-0 contre Brest) et Lorient (2-1 à Angers) ont gagné. Au classement, Lyon a sept points de retard sur Rennes (un match en moins) et Lorient, qui occupent les 5e et 6e places. Avec seulement 24 points en 17 journées, l’OL vit une phase aller catastrophique.

-On nous avait parlé de Boxing Day à la française ? Foutaise. La Ligue n’avait mis aucune animation en place et l’ambiance dans les tribunes a été aussi triste que sur la pelouse, notamment car le virage Nord était suspendu suite aux festivités des Bad Gones pendant leur 35e anniversaire.

Les tops :

-Grâce à deux parades monumentales pour éviter un csc à Kumbedi 18e) puis pour repousser une violente frappe d’Andric (58e), Anthony Lopes a gardé sa cage inviolée jusqu’au penalty concédé par Lukeba en fin de match.

-S’il fallait sauver un joueur de champ, ce sera Saël Kumbedi, tonique et culotté pour ses 17 ans. Il devra se canaliser mais il a affiché de belles promesses.

Laurent Blanc :

“Si je savais pourquoi… C’est un groupe qui vit des moments difficiles depuis un certain moment et qui n’arrive pas à repartir sur une spirale positive. Ce soir, on aurait pu faire 0-0 car on ne méritait pas de perdre ce match. Je suis très en colère contre les joueurs mais, comme je les aime aussi beaucoup, cela me fait du mal de les voir dans cette situation. Il faut les aider. Ce qui m’a mis en colère ? Le fait de ne pas prendre un point. Quand vous ne saisissez pas les occasions d’ouvrir le score, il faut au moins se contenter de faire 0-0. Zéro point sur un match comme ça !(…) Je suis aussi déçu des entrants, même si je sais que ce n’est pas facile de rentrer dans un tel match. Mais les entrants doivent beaucoup, beaucoup mieux faire. “

Julien Huët

#TonicSport – Retour sur la défaite de l’OL contre Clermont (0-1) pic.twitter.com/7BlscAfWUJ — Tonic Radio (@tonic_radio) January 1, 2023