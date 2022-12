OL – Clermont : l’avant-match

OLYMPIQUE LYONNAIS – Clermont Foot, 17ème journée de Ligue 1, mercredi 19h. A vivre ce dimanche dès 16h45 en intégralité sur Tonic Radio.

Enchaîner après Brest

Joli vainqueur à Brest mercredi, l’OL va tenter de gagner un deuxième match d’affilée, une “performance” qu’il n’a accompli que deux fois cette saison. Toujours coincé à la huitième place du classement, l’équipe de Laurent Blanc a absolument besoin de réussir une série pour se relancer dans la course à l’Europe. Devant une affluence probablement clairsemée, notamment car les Bad Gones ne seront pas là pour protester contre cette programmation un 1er janvier, l’OL va aussi vouloir se montrer aussi séduisant qu’il l’a été en première période à Brest. Cette fois pendant 90 minutes ?

Clermont sur une mauvaise pente

Battus à domicile 2-0 par Lille cette semaine, les Auvergnats restent sur six matchs sans victoire (trois défaites, trois nuls). Clermont sera notamment privé de Maxime Gonalons. Touché aux ischio-jambiers jeudi à l’entraînement, l’ancien capitaine de l’OL n’affrontera donc pour la pour la première fois de sa carrière face à son ancien club.

Les déclarations :

💬 "Il faut essayer d'être beaucoup plus solides défensivement" 💪



📱💻 Pour (re)voir la conférence de presse ⬇



— Olympique Lyonnais (@OL) December 30, 2022

🎙 Pascal Gastien avant #OLCF63 : "Les matchs s'enchaînent et ce n'est pas plus mal comme ça. On s'attend à ce que ce soit dur parce que Lyon doit absolument gagner contre nous." 🔴🔵

— Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) December 30, 2022

Un match le 1er janvier ? Pas une première

Dans son histoire, l’OL a déjà joué quatre fois un premier janvier, d’après l’ouvrage de notre confrère Christian Lanier “l’OL un club jour après jour”. Le bilan est équilibré : deux victoires (2-0 contre Strasbourg en 1956 et 2-0 contre Marseille en 1957, un nul 1-1 à Toulon en 1953 et une défaite 2-0 à Toulouse en 1961).

Conséquence de la Coupe du monde, ce “boxing day” à la française ne sera pas reconduit la saison prochaine. Laurent Blanc appréciera, lui qui a expliqué regretter devoir convoquer ses joueurs ce samedi 31 décembre pour la mise au vert : “J’avais dit que si on jouait à 19h ou à 21h il n’y aurait pas de mise au vert. On joue à 17h donc il y aura une mise au vert. C’est comme ça. On va se retrouver le 31 tous ensemble. J’ai joué le boxing Day en Angleterre mais je n’en suis pas fou. Ça n’engage que moi mais je ne suis pas un fan absolu. Pour moi c’est une période familiale. Le jour de noël, le jour de l’an, j’aime mieux être avec ma famille. Nous ne sommes pas des Anglais.”

