OL : deux nouvelles recrues brésiliennes sont arrivées à Lyon

Annoncées il y a déjà un certain temps comme des potentielles recrues pour l’Olympique Lyonnais, les deux joueurs brésilien Adryelson et Lucas Perri sont arrivées à l’aéroport Saint-Exupéry ce mardi 2 janvier en début d’après-midi. Le premier est défenseur central quand le second est lui gardien de but. Les deux joueurs arrivent en provenance de Botafogo, club auriverde qui appartient la galaxie Eagle Football de John Textor, et dont fait également partie l’Olympique Lyonnais. Un montant de 20 millions d’euros pour les deux joueurs bonus compris est évoqué. Reste à attendre les visites médicales mais surtout les officialisations par le club rhodanien qui jouera dès ce dimanche à 14h30 en 32es de finale de la Coupe de France face à Pontarlier (N3) pour son entrée en lice dans la compétition.