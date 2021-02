OL (F) : Amandine Henry prolonge

Amandine Henry a prolongé son contrat de deux ans avec l’Olympique Lyonnais, plus une année en option. La joueuse est désormais liée à l’OL féminin jusqu’au 30 juin 2023.



La milieu de terrain internationale a débuté en septembre dernier sa 13ème saison avec le club, après avoir disputé plus de 450 matches dans sa carrière dont 293 avec l’OL (66 buts) et 93 avec l’Equipe de France.



Elle est actuellement blessée au mollet et a déclaré forfait pour le Tournoi de France avec les Bleues.