OL (F) : ce qu’il faut savoir avant la finale de la coupe de France contre le PSG

Lyonnaises et Parisiennes sont ce que le football français a de plus beau. Elles se livrent une lutte sans merci depuis huit ans. Les voilà de nouveau en finale de la coupe de France, face-à-face, dimanche soir au Stade Abbé-Deschamps d’Auxerre, à 21h (retransmis sur France 4 et Eurosport 2).

Une finale rêvée, la cinquième de l’histoire entre les deux poids lourds du football féminin français. Les retrouvailles promettent d’être bouillantes entre les deux clubs rivaux, dont les relations restent tendues, notamment à cause des transferts de nombreuses joueuses d’un club à l’autre, ou encore dernière polémique en date, l’arrivée du nouveau directeur sportif de l’OL, Bruno Cheyrou, ancien parisien.

Prévu le 14 mars et reporté la veille en raison de la pandémie de covid-19, le choc décisif pour l’attribution du titre a fait couler beaucoup d’encre. La crise sanitaire a finalement scellé le sort championnat, sacrant le club rhodanien pour la 14e année consécutive et laissant son homologue francilien à la 2e place.

Une dernière finale polémique

En 2018, le PSG a remporté son seul titre de l’ère qatarienne, lors de la coupe de France à Strasbourg. Après une heure d’interruption en raison de violents orages, le clan lyonnais ne voulait pas reprendre le match, espérant le faire rejouer alors que Paris menait 1-0. Ada Hegerberg s’était ensuite vu refuser le but égalisateur dans le temps additionnel. “On a été volées. Au moins, on peut se regarder dans une glace“, avait alors lâché la capitaine de l’OL Wendie Renard.

En 25 confrontations directes depuis 2012, la balance penche toutefois en faveur des Lyonnaises avec 17 victoires (dont trois aux tirs au but) pour 4 succès parisiens et 4 nuls.

Quoi qu’il en soit, les filles de l’OL tenteront de remporter leur neuvième coupe de France ce dimanche soir, pour surfer sur la vague lyonnaise après la qualification des garçons face à la Juventus.