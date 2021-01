OL (F) : Jean-Michel Aulas offre une bague personnalisée à ses joueuses

Pour les récompenser d’avoir décroché fin août un 7e titre en Ligue des champions, le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a remis ce mercredi à chacune de ses joueuses une bague personnalisée. Vraisemblablement en or et sertie de sept petites pierres couleur saphir, la chevalière laisse apparaître en son centre le logo de l’Olympique lyonnais, et sur un côté le numéro de maillot de la joueuse concernée.

Ce n’est pas aussi surprenant, puisque Amandine Henry, Eugénie Le Sommer, Wendie Renard, Ada Hegerberg et les autres joueuses avaient dû faire mesurer leur tour de doigt pour permettre une confection sur mesure des bijoux.