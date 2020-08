OL (F) : les Lyonnaises disputeront la finale de la Ligue des Champions

Direction la finale de la Ligue des Champions pour les joueuses de l’OL. Les Lyonnaises ont battu le PSG ce mercredi soir 1-0 à Bilbao, grâce à un but de Wendie Renard.

Les absences de Griedge Mbock, Amandine Henry et Ada Hegerberg n’ont donc pas fait trembler l’OL. A noter que Nikita Parris ne disputera pas la finale, elle a récolté un carton rouge. Les deux équipes ont d’ailleurs fini à dix.



Les joueuses de Jean-Luc Vasseur tenteront de réaliser une nouvelle fois le triplé championnat, coupe de France, Ligue des Champions pour cela il faudra battre les allemandes de Wolfsburg ce dimanche.

Les Fenottes ont battu Wolfsburg deux fois lors des quarts de finale de la C1 en 2019 (2-1 et 2-4).

Il s’agira de la cinquième finale de Ligue des Champions consécutive pour les Lyonnaises.

🔴 𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿𝐸 🔵



La #TeamOL domine le PSG (1-0) grâce au but de la capitaine @WRenard dans cette demi-finale ! 🦁



Nos joueuses tenteront de remporter une cinquième @UWCL consécutive ce dimanche (20h) face à @VfLWob_Frauen ! 💪



𝐿𝐸𝑇'𝑆 𝐺𝑂 ❤💙 pic.twitter.com/7KwwDCvsEv — OL Féminin (@OLfeminin) August 26, 2020