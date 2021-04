OL (F) : un nouveau cas de Covid au sein du club lyonnais

L’Olympique Lyonnais a publié un nouveau communiqué ce lundi après qu’un nouveau cas positif de Covid a été détecté au sein du groupe professionnel féminin.



Suite aux derniers tests PCR organisés ce week-end, quinze joueuses et membres du staff sont désormais positifs à la COVID-19.



“Depuis le premier cas révélé il y a dix jours, le club rappelle que toutes les personnes testées positives ainsi que tous les cas contacts de l’équipe féminine ont été placés à l’isolement, respectant le protocolaire instauré par l’ARS. L’Olympique Lyonnais va continuer à prendre toutes les mesures possibles et à tester quotidiennement son groupe professionnel afin d’assurer le meilleur suivi médical pour l’ensemble de son effectif.”



A noter que Corinne Diacre a tout de même maintenu la convocation d’Eugénie Le Sommer pour les matchs amicaux contre l’Angleterre le 9 avril puis les doubles championnes du monde américaines le 13 avril. Pour le président de l’OL “L’effectif de l’OL étant décimé il serait plus raisonnable de laisser tranquille Eugenie Le Sommer qui avait été atteinte par le virus lors du dernier rassemblement de l’EDF !”