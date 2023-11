OL : Fabio Grosso mis à pied, Pierre Sage assure l’intérim

C’est désormais officiel. Fabio Grosso et ses quatre adjoints ont été mis à pied par John Textor. Le club a communiqué ce jeudi après-midi : “Compte tenu des résultats obtenus et après une analyse approfondie de la situation de l’équipe professionnelle, actuellement 18e de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a décidé de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Fabio Grosso et de ses adjoints, Raffaelle Longo, Francesco Vaccariello, Vittorio Carello, et Mauro Carretta.”

🚨 Pierre Sage nommé provisoirement à la tête du groupe professionnel 🔴🔵



📰 Toutes les informations ici ⤵https://t.co/oqrXCb7xNA — Olympique Lyonnais (@OL) November 30, 2023



Dans l’attente de la nomination d’un nouveau coach, Pierre Sage assurera l’intérim et coachera l’équipe à Lens, samedi. Il sera assisté de Jérémie Bréchet, Jean-François Vulliez et Rémy Vercoutre en qualité d’entraîneur des gardiens.

Les noms de Bruno Genesio, Jorge Sampaoli et Igor Tudor circulent pour remplacer le coach italien.