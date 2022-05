OL – FC Nantes ( 3-2 ) : une victoire et une fin apaisée à la maison

OLYMPIQUE LYONNAIS – FC NANTES, 37ème journée de Ligue 1 : 3-2( 1-0). Buts : Dembélé (8e), Paqueta (77e), Tetê (84e) pour l’OL. Merlin (81e) et Cyprien (90e+2) pour Nantes.

Une ambiance positive

L’échec de la saison entérinée, la communication positive de la semaine a fait son œuvre. Les supporters ont été au rendez-vous, notamment les Bad Gones. Le public familial, venu en nombre, a pu profiter d’un match de fin de saison riche en buts. Le spectacle pyrotechnique à l’issue de la rencontre aurait assurément mérité d’être proposé pour fêter un titre ou une qualification en Ligue des Champions.

On fête quoi diront les mauvaises langues ? Je préfère saluer l’initiative de l’OL qui a voulu remercier ses fans pic.twitter.com/xiOyekKNvT — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) May 14, 2022

Dembélé et Tetê gonflent leurs stats

L’avant-centre a marqué lors des six dernières journées, portant son total à 20 buts en L1. Passeur décisif pour Paqueta et buteur, Tetê en est à deux buts et quatre passes décisives en huit journées de L1. Peter Bosz avait sans doute raison au moment de l’arrivée du Brésilien : il est trop fort pour l’OL. Le conserver serait grandiose.

Caqueret acclamé, Aouar sifflé

Dans la lancée de sa prolongation jusqu’en 2026, Caqueret a été ovationné par le public au moment de son entrée en jeu. Après deux mois d’absence, il a été remarquable, en amorçant notamment l’action du troisième but. Alors que Aouar a de son côté été sifflé. Son départ semble inévitable mais ce n’est pas la première fin de saison qu’il est annoncé partant.



J.H.