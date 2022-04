OL Féminin : Ada Hegerberg appelle au soutien des supporters lyonnais pour le match contre le PSG

L’attaquante norvégienne de l’Olympique Lyonnais, Ada Hegerberg, a lancé un appel auprès des deux principaux groupes de supporters de l’OL, les Bad Gones et Lyon 1950, afin de venir les soutenir pour le match qui les attend dimanche (17h), au Groupama Stadium, contre le Paris Saint-Germain, en demi-finale aller de la Ligue des Champions féminine.

Hegerberg, qui est la meilleure buteuse dans l’histoire de la compétition (57 buts) et est entrée dans l’histoire du football féminin en devenant la première joueuse à remporter le Ballon d’Or, souhaite que le « peuple de Lyon », comme elle le nomme, s’unisse afin de soutenir l’équipe féminine de l’OL dans son opération reconquête, après avoir été privé du titre de championne de France par le PSG la saison passée, qui avait également éliminée les Lyonnais en Women’s Champions League.

« Peuple de Lyon, le club traverse une période de turbulences, mais nous, l’OL Féminin, jouons une demi-finale de Women’s Champions League ce dimanche, à 17h, et nous avons besoin de tout le soutien possible pour ce match, Bad Gones, Lyon 1950, virage nord et sud. Je suis dispo pour discuter et aider », a indiqué la joueuse sur son compte Twitter, qui avait déjà apporté son soutien financier à plusieurs supporters olympiens désireux de se rendre à des rencontres de la section professionnelle féminine cette saison.