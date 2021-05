OL féminin : Delphine Cascarino prolonge pour trois ans

Au cours d’une conférence de presse ce vendredi 5 mai, l’OL a annoncé la prolongation de contrat de Delphine Cascarino jusqu’en 2024. L’attaquante lyonnaise a exprimé son affection pour le club, mais n’a pas caché pour autant ses ambitions personnelles.



Etoile montante formée par l’OL, la prolongation de la joueuse née à Saint-Priest était une priorité pour Jean-Michel Aulas. “C’était une priorité du club que Delphine continue avec nous. C’est une joueuse issue de l’Academy qui sera une figure de proue de l’Olympique Lyonnais dans les années à venir”, s’est félicité le président de l’OL.



De son côté, Delphine Cascarino à déclaré être heureuse de prolonger avec son club de cœur et souhaite “tout donner” pour celui-ci dans les prochaines saisons à venir. Elle a également exprimé son envie de décrocher le ballon d’or, un objectif à long terme qu’elle envisage en restant à l’OL. “Le Ballon d’Or ? On me met la pression, mais j’y pense. C’est un objectif, pourquoi pas ? Et l’OL peut m’aider à atteindre ce niveau“.



Dans la dernière ligne droite de D1 Arkema, l’attaquante sera une joueuse précieuse pour l’OL, dans la course au titre face au PSG.