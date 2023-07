OL Féminin : Dzsenifer Marozsan prolonge jusqu’en 2025

La milieu offensif allemande de l’Olympique Lyonnais Féminin Dzsenifer Marozsan a signé une prolongation de contrat de deux années supplémentaires jusqu’au 30 juin 2025 avec le club situé entre Rhône et Saône. Elle était arrivée à Lyon en 2016 et a joué 176 rencontres durant lesquelles elle a marqué 63 buts. L’Allemande a également remporté 5 Ligues de champions et 6 championnat de France avec l’Olympique Lyonnais Féminin. Comme Eugénie Le Sommer qui a prolongé pour une saison supplémentaire, les deux joueuses joueront sous les couleurs rouge et bleu pour l’exercice 2023-2024.