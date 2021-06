OL – Fleury (F) : un dernier espoir pour les Fenottes

Mathématiquement, les Lyonnaises peuvent encore croire au titre. En réalité, ça s’annonce plus que compliqué pour des Fenottes, qui ont très probablement laissé passer leur dernière chance dimanche dernier face au PSG (0-0).



Ce match nul permet aux Parisiennes de garder une longueur d’avance sur son dauphin lyonnais, à une journée de la fin de championnat.



Ce point précieux, elles ont réussi à le conserver malgré la forme olympique des coéquipières de Wendie Renard ces dernières semaines en première division (12 victoires et un match nul sur les 13 dernières rencontres).

Cependant, un faux pas des Parisiennes dans la dernière étape du championnat pourrait redistribuer les cartes et permettre aux joueuses de Sonia Bompastor de s’emparer de la première place. Mais au vu des derniers résultats du PSG, c’est plus que difficile d’imaginer les Franciliennes s’effondrer à domicile contre Dijon, pour le compte de la dernière journée de championnat.

Les Lyonnaises termineront donc cette saison avec la réception du FC Fleury 91 pour le compte de la 22e et dernière journée de D1 Arkema. Les joueuses de Sonia Bompastor espèrent un miracle de Dijon, 8e.



Le FC Fleury 91 n’a lui plus rien à jouer en cette dernière journée. L’équipe reste sur une victoire et 4 défaites sur ses 5 derniers matchs. Il faudra tout de même se méfier de cet outsider avant de regarder du côté de Paris et espérer le miracle.

L’équation est donc simple pour l’OL. Les Fenottes qui ont un point de retard sur le PSG, doivent absolument s’imposer et espérer un faux pas des Parisiennes pour conserver leur titre de championnes de France.