OL : Gusto s’explique

Présent face aux médias ce mercredi midi, à deux jours du déplacement de l’OL à Strasbourg, Malo Gusto, qui avait lui-même demandé à être présent en conférence de presse, pour s’expliquer. Vivement critiqué pour son entrée ratée (une occasion ratée et un but contre son camp) contre Marseille (1-2) mais surtout pour son transfert à Chelsea et la gestion de sa récente blessure, le latéral droit tenait à s’expliquer. Morceaux choisis :

Malo Gusto :

“Je suis quand même content d’avoir retrouvé les terrains mais je suis évidemment déçu du match de Marseille. J’essaie de passer à autre chose et de me concentrer jusqu’à la fin de la saison. (…) Lyon et Chelsea ont bien géré ma rééducation, je suis content pour cela. Je suis à l’OL et je dois me concentrer sur les derniers matchs pour aider le club à remonter au classement. J’avais des contacts réguliers avec des représentants de l’OL qui venaient me voir à Chelsea pour voir où j’en étais. (…) Je ne me rends pas forcément compte de ce qui m’arrive, j’essaie de ne pas calculer. (…) La blessure était plus grave qu’initialement, c’était bien une lésion de grade 3 à mon ischio gauche. Je suis désormais de retour et je suis content.”

“Je voulais m’exprimer car beaucoup de choses fausses ont été dites. Je répète que cela a dans l’ensemble été bien géré. J’ai passé 50% de ma rééducation à Londres auprès de Chelsea. Les deux clubs voulaient que je revienne avec le moins de risques possible de rechute, c’est ce qui a été fait. (…) Quand tu es un enfant du club, tu as toujours envie de tout donner pour ce maillot. Cela m’a touché un petit peu qu’on pense que je retarde mon retour de blessure pour favoriser mon futur à Chelsea. Je sais que j’ai toujours voulu jouer et tout donner jusqu’à la fin. J’ai essayé de faire le vide, je pense que j’étais aussi fatigué mentalement. “

“Contre Marseille, je suis conscient que je suis malheureux. Je dois me rattraper. On va essayer de gagner tous les matchs jusqu’à la fin de saison. Lors de mon entrée, c’était déjà un grand moment car je ne voyais plus la fin du tunnel après cette longue blessure. J’avais beaucoup, beaucoup d’envie. Le match a été ce qu’il a été…Il faut savoir passer autre chose. (…) Mon occasion ratée ? Je m’en veux beaucoup, c’était une balle de match. C’est surtout là-dessus que je m’en voulais.”

🎙 @gusto_malo est en conférence de presse à deux jours de #RCSAOL : "C'est une période compliquée, même si je suis content de retrouver les terrains. C'était difficile avec cette blessure. Ma rééducation a été bien gérée des deux côtés. Je suis déçu du match face à Marseille." pic.twitter.com/venCRszIQI — Olympique Lyonnais (@OL) April 26, 2023

“Le transfert à Chelsea a été une petite récompense pour moi car ce n’est que le début. On me dit que c’est quelque chose de grand mais ce n’est qu’une signature. Il faut que je me concentre sur le futur et ma progression, d’abord pour finir en beauté ici.”