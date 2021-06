OL : Jason Denayer veut prolonger son contrat

Déjà interrogé sur le sujet cette année, Jason Denayer a réaffirmé sa volonté de prolonger son contrat avec l’Olympique Lyonnais.



Actuellement en plein Euro, le défenseur international belge est revenu sur sa situation dans le club rhodanien, cette semaine, en conférence de presse. “Personnellement, et je l’ai déjà évoqué, je suis très bien à Lyon. Nous sommes en train de discuter. Nous ne sommes pas encore tombés d’accord, mais pas pour des choses importantes. Pour l’instant, tout se passe bien à Lyon. J’aimerais bien prolonger si on trouve un terrain d’entente. Mais actuellement, je reste concentré avec l’équipe de Belgique.”



Pour rappel, le défenseur central ne dispose plus que d’un an de contrat à Lyon et attire l’attention de plusieurs écuries européennes.