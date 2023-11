Parti du club en décembre 2021 à la surprise générale, Juninho va reprendre des fonctions à l’OL. D’après L’Equipe, il a accepté d’être le conseiller de John Textor et d’Eagle Football. On apprend aussi que le Brésilien pourrait être à Lyon une semaine par mois et qu’il pourrait même être présent dès le 10 décembre pour la venue de Toulouse lors de la 15e journée.

Tagged as ol Juninho TEXTOR