OL-Juve : Pour le plaisir…

L’Olympique Lyonnais affronte la Juventus ce mercredi soir (21h) en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Tout ce qu’il faut savoir, c’est ici.

Le contexte :

Au-delà du contexte sanitaire lié à l’épidémie de coronavirus, c’est le contexte sportif qui nous intéresse ici. L’Olympique Lyonnais est à l’aube d’une semaine passionnante, un enchaînement à domicile comme dans un rêve : Juventus Turin en huitième de finale de la Ligue des Champions, le derby devant Saint-Etienne puis le Paris-Saint-Germain en demi-finale de la coupe de France. Mais l’OL va devoir considérablement élever son niveau de jeu pour que le rêve ne tourne pas au cauchemar.

Outsiders contre les Turinois, les Lyonnais n’auront finalement pas grand-chose à perdre lors de ce match. C’est peut-être l’occasion pour cette équipe, enfin, de se lâcher et de jouer sans calculer. Un match tel que celui-ci ne repassera pas forcément dans une carrière. Pour l’OL, et pour la majorité de ses joueurs, les chances d’être de nouveau au rendez-vous des hutièmes de finale de la Ligue des Champions dans un an sont extrêmement minces. Autant en profiter cette année. Et jouer le coup à fond.

L’adversaire :

La Juventus Turin est leader de son championnat (19 victoires, 3 nuls pour 3 défaites, 48 buts marqués, 24 encaissés). Entrainée depuis cette saison par Maurizio Sarri, la Vieille Dame a terminé première de son groupe H de la Ligue des champions avec un bilan de 5 victoires contre un seul nul. Armés à tous les postes et possédant un banc de grande qualité, les Turinois ont dans leur effectif un certain Cristiano Ronaldo. Le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions avec 128 réalisations. Il sera encore une fois l’atout numéro 1 des Bianconeri. Pour priver le Portugais de munitions, l’équipe de Rudi Garcia devra museler Miralem Pjanic dans le cœur du jeu. L’ancien Lyonnais est le dépositaire du jeu de la Vieille Dame.

Un an après Lionel Messi, c’est au tour de Cristiano Ronaldo de fouler la pelouse de Décines

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. OL) : ‘’Je suis focalisé sur le terrain. À nous d’être capables d’être à notre maximum pour faire un bon résultat au match aller. La Juve est favorite. Pour déjouer les pronostics, il faudra qu’on soit à 100%. On va être devant notre public et on va s’aider de ce douzième homme pour trouver des ressources. Il va falloir mettre des moments de folies dans ce match.’’

Maurizio Sarri (ent. Juve) : ‘’Lyon est une équipe non seulement technique, mais aussi rapide et physique. C’est une équipe dangereuse, alors il nous faudra livrer une grosse partie. Cristiano Ronaldo est un joueur qui est apprécié aux quatre coins du monde. Ses stats parlent d’elles-mêmes. C’est un joueur qui vous coupe le souffle, et il va bien d’un point de vue mental comme physique. En Italie, nous avons l’obligation de gagner. En Europe, 10 autres équipes ont ce même but.’’

Le joueur à suivre :

Buteur à vingt reprises toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Moussa Dembélé n’a pas encore marqué en Ligue des Champions avec l’OL cette saison. Et l’an passé, il n’avait fait trembler qu’une seule fois les filets en six rencontres à ce niveau. Or, pour convaincre Didier Deschamps de lui donner sa chance en Bleu, l’avant-centre doit lui montrer qu’il est capable d’exister à l’échelle européenne. Pour lui aussi, le défi est immense contre la Juve.

Moussa Dembélé est-il préoccupé par le fait de ne pas avoir encore marqué cette saison en LDC?

La statistique :

À domicile, les Gones n’ont perdu qu’une seule fois lors de leurs 17 dernières rencontres européennes. Depuis leur défaite au Groupama Stadium face à la Juve (0-1) en octobre 2016, les Lyonnais se sont inclinés à une seule reprise dans leur stade en Coupe d’Europe, contre le CSKA Moscou (2-3) en huitième de finale de la Ligue Europa.

Le tweet :

Julien Huët (avec Timothée de Fraguier)

OL-Juventus Turin, 1/8ème de finale aller de la Ligue des Champions, à vivre dès 20H45 ce mercredi en intégralité avec Julien Huët et Max Maurice sur Tonic Radio. Suivez également nos commentateurs en live vidéo pendant le match sur la page Facebook Tonic Radio et rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief !