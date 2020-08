OL : la campagne d’abonnement est reportée

Compte tenu de la limitation imposée à 5 000 personnes dans les stades, l’Olympique Lyonnais a pris la décision de reporter la commercialisation de sa campagne d’abonnement 2020-2021.

Après Nice, qui a carrément décidé de jouer à huis-clos son premier match de championnat à l’Allianz Riviera contre Lens, c’est l’Olympique Lyonnais qui annonce ce mercredi soir que pour l’instant aucun abonnement ne sera mis en vente pour la saison 2020-2021 en attendant une éventuelle modification de la limitation décidée par le gouvernement.

Cette annonce intervient après la déclaration du Premier ministre, Jean Castex, qui a annoncé le maintien de l’interdiction des événements avec plus 5 000 spectateurs. Cependant, les abonnés de la saison 2019-2020 ne sont pas délaissés, et pourront profiter de divers avantages comme des réductions à la boutique et d’une priorité d’achat pour les matchs à des tarifs avantageux.

Les adhérents Kop Virage Nord et Lyon 1950, et les campagnes d’adhésion de la saison 20-21 ayant déjà été réalisées, ils bénéficieront d’une vente prioritaire pour les prochaines commercialisations. Le club ne peut pas garantir une commercialisation des matchs pour le Grand Public. Cependant, si vous aviez acheté des places pour les matchs non-joués en raison de la crise sanitaire et que la jauge autorisée permet une commercialisation, vous serez prioritaire pour l’achat de places.