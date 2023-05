OL : La conf. de Textor : “Je veux voir Laurent Blanc entraîner la nouvelle équipe”

Le Président Directeur Général de l’Olympique Lyonnais s’est exprimé face aux médias dans l’auditorium du Groupama Stadium ce mardi. Les principales déclarations sont à retrouver ici. La conférence de presse, débutée peu après 18 heures, a duré une heure.

18h58 : “On veut investir dans des joueurs qui vont grandir avec nous. Il faut investir lourdement sur des talents qui vont croître avec le temps.”

18h56 : “Il faut réduire l’écart entre les titulaires et les remplaçants. Cela donnera beaucoup d’opportunités et d’occasions au coach. (…) C’est une équipe très jeune, je pense que le coach n’a pas l’effectif qu’il faut actuellement. Aujourd’hui, il n’a pas la profondeur ni le leadership nécessaire sur le banc.”

18h52 : “Concernant l’équipe féminine, il y a eu un vote unanime de la part du conseil d’administration en avril sur le futur de l’OL féminin. (…) Les gens m’appellent l’investisseur, je n’aime pas ça. Je suis là pour aider, j‘adore le foot, j’adore ce jeu merveilleux, c’est un privilège pour moi de faire en sorte que ce club se développe. Je pense avoir devant moi une grande opportunité à saisir pour améliorer les résultats du club.”

18h50 : “Je ne vais pas rester Directeur Général très longtemps. Honnêtement, ce n’est pas difficile de trouver quelqu’un, c’est le meilleur métier qui soit. Je suis le PDG intérimaire, je veux trouver la personne parfaite pour remplir ce rôle. On a commencé à chercher depuis hier. Notre société fonctionne parfaitement, en toute harmonie, et pas que dans le domaine sportif. Je serai présent ici assez souvent mais que je sois à Lyon, Londres ou en Floride, je serai capable d’aider l’équipe.”

18h45 : “L’objectif pour l’OL doit d’être en Ligue des Champions toutes les saisons. Si on regarde les performances depuis une quinzaine de matchs, pourquoi ne le ferions pas tout au long de la saison ? J’en reviens au point précédent : il faut être suffisamment fort pour ne pas perdre les matchs qu’on a laissé tomber. La motivation est cruciale. Il faut faire en sorte qu’elle soit la même que ce soit lors des affiches ou lors des matchs contre des équipes de bas de tableau (kilomètres parcourus, vitesse…). C’est le travail du coach, pas le mien : comment faire en sorte que les joueurs soient plus motivés contre des équipes de bas de tableau ? (…) Bien sûr qu’il faut revenir en Ligue des Champions. Si on ne le fait pas, la saison sera un échec, non? ”

18h40 : “Souvent c’est le joueur qui veut partir, pas le club. Moi je crois que les équipes ultra commerciales ne remportent pas les grands championnats. Cela arrive grâce au travail. Les joueurs qui adorent leur coach, qui adorent leur club. La meilleure façon de s’assurer que les jeunes joueurs veulent rester au club, c’est de continuer à les aimer et à les soutenir. (…) Ce qui était extraordinaire dimanche soir, c’est la réaction des joueurs expérimentés après l’erreur d’un jeune joueur (Lepenant). C’est cette solidarité qui fait remporter les championnats. (…) L’OL est un des plus grands clubs en terme d’opportunité de jeu “

18h32 : “Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot, et Laurent Blanc….Au Brésil, on m’a dit de virer le coach à de nombreuses reprises lorsque nous avons acheté Botafogo. Nous savions que nous avions un bon coach. Souvent, nous voyons un peu plus que les fans, si les joueurs travaillent à 100%, 80% ou 50% de leurs capacités…Au Brésil, soudainement vers la fin de la saison, on a été perçu comme intelligents de ne pas avoir viré le coach.(…) Honnêtement, je veux voir ce coach (Laurent Blanc) entraîner la nouvelle équipe. Je soutiens le coach. Point barre. (…) Mon travail est de regarder, comprendre et évaluer les différents arguments des uns et des autres. (…) J’aimerais parler d’autre chose maintenant : oui, on se demande comment cela est possible d’avoir perdu certains matchs comme des équipes théoriquement inférieures. Mais le foot dans sa cruauté prend parfois des orientations différentes. Il faut absolument délimiter un niveau au-dessous duquel on ne peut pas aller. Nous aurions quinze points de plus sans ses pertes de points.”

18h30 : “Les fans et la presse se concentrent sur les individus. Mais le travail n’est pas sur les individus mais sur les orientations à prendre. Nous n’avons pas encore pris de décision sur un directeur sportif. On va ajouter des ressources, on veut être plus intelligent et avoir le meilleur mercato possible pour cet été.”

18h28 : “Nous n’avons pas encore pris de décision sur le domaine footballistique. Nous allons garder et soutenir Laurent Blanc. Notre coach mérite beaucoup de ressources et de soutien cet été. (…) Cette équipe a pas mal fonctionné depuis les quinze derniers matchs. Il faut continuer à ajouter de la qualité et de l’expérience. On l’a vu au dernier match, un grand joueur peut inculquer aux jeunes le refus de la défaite. Seul les Dieux peuvent expliquer ce qu’il s’est passé contre Montpellier et les Dieux vous diront : nous avons gagné car nous avons la gagne au cœur. (…) Les jeunes joueurs n’ont pas l’expérience d’un Lacazette qui est là pour se battre et pour remporter des matchs impossibles. (…) Nous sommes un club avec des ressources extraordinaires : la ville, le stade…Je pense que c’est facile de faire venir des joueurs.”

18h25 : “Nous voulons investir lourdement dans le recrutement. Nous voulons accroître la cellule recrutement pour rechercher des talents. Nous avons la capacité digitale de pouvoir analyser des dizaines de milliers de joueurs. Nous avons un département de recherche de talents au sein de l’OL mais c’est un groupe limité. L’OL manque de ressources dans la recherche de talents. (…) On ne pourra pas s’améliorer si on ne fait pas les choses de manière bien différente. La question maintenant, c’est le temps de faire des choses différentes.”

18h20 : La première question : “Quelles raisons vous ont poussé à stopper la collaboration avec Jean-Michel Aulas ? ” Réponse de John Textor : “Je vais être clair. La collaboration a changé mais je ne dirais pas qu’il n’y a plus de collaboration. Jean-Michel croit en ce que nous faisons. Il a pris la décision difficile de ne plus être propriétaire, il va continuer néanmoins à être actionnaire et il va occuper deux postes d’administration au sein du conseil. Il va aussi continuer à être avec l’équipe, notamment à voyager avec elle. Il sera toujours autour de club, même plus que moi : lui habite ici et moi je vis en Floride. (…) Un club de foot, c’est bien plus que de la sélection de joueurs, j’espère pouvoir toujours continuer à compter sur lui. Notre collaboration va se poursuivre. On prendra un certain leadership par rapport à lui mais j’espère toujours continuer à apprendre avec lui par rapport à ce club.”

18h17: John Textor a parlé avec Sonia Bompastor et va dîner avec Laurent Blanc ce soir.

18h14 : “Certains titres dans la presse ont fait mal et ne correspondent pas à la situation. (…) Jean-Michel a pensé que c’était le moment de pouvoir envisager l’avenir. Il ne faut pas exagérer des tensions normales dans les relations humaines. Je pense que c’est le moment parfait de réaliser cette transition. Je veux remercier Jean-Michel. ” L’Américain poursuit son monologue introductif, passant d’un thème à l’autre sans réelle transition.

18h10 : John Textor évoque longuement la collaboration multi-clubs entre l’OL, Botafogo, Molenbeek et Crystal Palace. Il parle aussi de la collaboration entre l’équipe première de l’OL et sa réserve.

18h08 : “On va parler de l’avenir de ce club. Je veux remercier Jean-Michel Aulas de m’avoir permis de faire partie de la famille de l’OL”.

18h07 : John Textor fait son entrée en conférence de presse. Il est habillé avec une veste de l’OL.

18h : John Textor n’est pas encore arrivé. Il s’est exprimé précédemment auprès des salariés du club.

17h45 : Bonjour à tous ! Bienvenue pour ce live depuis l’auditorium du Groupama Stadium à Décines. Les médias sont déjà nombreux. Le début de la conférence de presse est prévu dans quinze minutes.

