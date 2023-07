OL : la liste des joueurs retenus pour effectuer le stage aux Pays-Bas a été dévoilée

Laurent Blanc et les membres de son staff ont décidé de retenir 27 joueurs pour effectuer le stage de pré-saison au Pays-Bas avec le groupe professionnel de l’OL. Les latéraux gauches Henrique et Youssouf Koné n’ont pas été conviés. Castello Lukeba, Maxence Caqueret, Rayan Cherki et Bradley Barcola sont en vacances après avoir disputé l’Euro Espoirs. Nicolas Tagliafico et Karl Toko-Ekambi sont eux attendus dans les prochains jours.

Voici la liste des joueurs présents :

Gardiens : Justin Bengui, Anthony Lopes, Mathieu Patouillet, Rémy Riou.

Défenseurs : Yacine Chaïb, Sinaly Diomande, Saël Kumbedi, Achraf Laaziri, Dejan Lovren, Clinton Mata, Abdoulaye Ndiaye, Mamadou Sarr.

Milieux : Skelly Alvero, Camilo, Mahamadou Diawara, Mohamed El Arouch, Romain Faivre, Johann Lepenant, Jeff Reine-Adélaïde, Florent Sanchez, Corentin Tolisso.

Attaquants : Jeffinho, Tino Kadewere, Alexandre Lacazette, Sekou Lega, Pathé Mboup, Amin Sarr.