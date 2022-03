OL : la masse salariale du club considérablement réduite

Comme il est de tradition chaque année, le quotidien L’Equipe a publié ce mardi un papier regroupant et détaillant les masses salariales des clubs de Ligue 1. Et en ce qui concerne l’OL, le journal révèle que le club a largement réduit la sienne cette saison.

Au mois de janvier, quelques gros salaires ont quitté le navire et notamment deux joueurs plus en odeur de sainteté entre Rhône et Saône : Marcelo, qui touchait 250 000 euros par mois pour évoluer avec la réserve en National 2, et Xherdan Shaqiri, qui émargeait à 300 000 euros mensuels, ont quittés le club cet hiver.

Et si Tanguy Ndombélé et ses 350 000 euros par mois est arrivé, le club a en outre enregistré le départ de son ancien directeur sportif, Juninho, qui touchait 150 000 euros mensuels.

L’OL a donc allégé sa masse salariale cet hiver et la tendance devrait se confirmer à l’été, avec les départs libres attendus de certains cadres à gros salaire. On pense notamment à l’international Belge Jason Denayer (260 000 euros/mois), à Houssem Aouar (310 000 euros/mois) ou au Brésilien Thiago Mendes (300 000 euros/mois).

D’autres joueurs pourraient également plier bagages en étant vendus avant le terme de leur contrat. Parmi eux, Jérôme Boateng (350 000 euros/mois), Karl Toko-Ekambi (270 000 euros/mois), Moussa Dembélé (260 000 euros/mois) ou Léo Dubois (250 000 euros/mois), sans oublier les probables retours de prêt de Ndombélé à Tottenham et d’Emerson (280 000 euros/mois) à Chelsea, ainsi qu’un éventuel transfert de Lucas Paquetá (250 000 euros/mois).

Le Top 10 des salaires mensuels bruts à l’OL :

1. Tanguy Ndombélé 350 000 €

2. Jérôme Boateng 350 000 €

3. Anthony Lopes 320 000 €

4. Houssem Aouar 310 000 €

5. Thiago Mendes 300 000 €

6. Emerson 280 000 €

7. Karl Toko-Ekambi 270 000 €

8. Moussa Dembélé 260 000 €

– Jason Denayer 260 000 €

10. Lucas Paquetá 250 000 €

– Jeff Reine-Adélaïde 250 000 €

– Léo Dubois 250 000 €

Salaire moyen mensuel brut : 120 000 €