OL : la presse catalane évoque un intérêt du Barça pour Barcola !

Mundo Deportivo le clame aujourd’hui sur son site : “Bradley Barcola, la perle française liée au Barça pour remplacer Dembélé”.

Pour rappel, l’attaquant de 20 ans, que l’on dit aussi convoité par le PSG, est sous contrat avec l’OL jusqu’en 2026. Sa dernière prolongation avec les Gones remonte toutefois à janvier 2022, soit un an avant son éclosion chez les professionnels. Devenu titulaire depuis janvier 2023, Bradley Barcola a réussi une fantastique seconde partie de saison avec cinq buts et dix passes décisives. Autant dire que son contrat actuel n’est certainement plus en adéquation avec son nouveau statut de titulaire indiscutable à l’OL.

Désormais représenté par le super-agent portugais Jorge Mendes, qui a des entrées partout, Bradley Barcola est en train de voir sa valeur explosée. Selon L’Equipe, l’OL promet en interne de refuser une éventuelle offre du PSG.