OL : Laurent Blanc :”Pour l’instant, la priorité des priorités n’a pas été faite”

A l’avant-veille du coup d’envoi officiel de la saison de l’OL dimanche à Strasbourg, Laurent Blanc s’est exprimé ce vendredi midi face aux médias dans la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Voici ses principales déclarations :

“Je suis impatient de débuter. La préparation a été longue, nous avons beaucoup travaillé avec beaucoup de contenu. Contrairement à ce que j’entends, malgré les résultats lors des matchs amicaux, la préparation n’a pas été mauvaise. Nous avons été l’une des équipes qui a le plus travaillé. Quand le réservoir de la voiture est plein, vous pouvez rouler vite et longtemps. Certes, la préparation est dure à digérer mais cela va nous servir pour réussir une saison complète et, je l’espère, une très bonne saison. Je vous dirai les objectifs après la fin du mercato car il peut se passer beaucoup de choses d’ici là.”

Laurent Blanc évoque la préparation

LE MERCATO :

“Le départ de Lukeba ? Les journalistes spécialistes du mercato sont plus au courant que moi et sont davantage capables de répondre aux questions. Ce départ n’était pas prévu sportivement, il est acquis. On doit s’adapter. Barcola ? Je pense qu’on peut être attaqué mais on le sait depuis la saison dernière. D’après ce que je sais, Barcola n’a pas demandé à partir. Il s’agit de savoir la position que l’on veut et que l’on peut tenir, il y a parfois des différences importantes. C’est pour cela que j’attends avec impatience le 31 août, on connaîtra le 1er septembre l’effectif de l’OL. (…) Pour l’instant, la priorité des priorités n’a pas été faite. (un milieu défensif axial, Ndlr)“

C’est en réponse à une question sur le profil de la recrue Maitland-Niles que Laurent Blanc s’est exprimé sur la nécessité de recruter un milieu défensif

Blanc sur le mercato et sur la situation de Barcola

J.H.

Strasbourg-OL, première journée de L1, à vivre dimanche dès 20H30 en intégralité sur Tonic Radio.