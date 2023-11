OL : Laurent Prud’homme va être nommé directeur général

Laurent Prud’homme va prendre la direction générale de l’Olympique Lyonnais ! L’ancien patron du groupe L’Equipe va ainsi devenir CEO du club rhodanien et va remplacer Thierry Sauvage, actuel directeur général sur le départ et Santiago Cucci, CEO intérimaire depuis le mois de juillet. Il n’aura cependant pas le rôle de président qu’avait Jean-Michel Aulas et qui est toujours occupé par le nouveau propriétaire du club John Textor.