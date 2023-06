OL : le calendrier de Ligue 1 de la saison 2023-2024 est dévoilé

Le calendrier de la saison 2023-2024 de la Ligue 1 vient d’être dévoilé ! C’est sur les réseaux sociaux que la Ligue 1 Uber Eats a annoncé les premiers matchs. Cette fois, l’Olympique Lyonnais sera en déplacement pour jouer face à Strasbourg lors du week-end du 12/13 août.

Nouveauté pour cette saison, ce seront désormais 18 clubs qui s’affronteront en Ligue 1 contre 20 l’an passé, il n’y aura donc plus 38 journées mais 34.

Les dates des doubles confrontations contre le PSG et l’OM sont désormais connues.

Les Gones joueront contre Paris le 3 septembre à domicile, et pour le match retour le 21 avril à 20h45 en déplacement. Concernant Marseille, le match aller se tiendra au Vélodrome le 29 octobre et le 4 février à domicile pour le match retour dès 20h45.

Les Lyonnais termineront la saison 2023-2024 au Groupama Stadium face à Strasbourg le 18 mai 2024.