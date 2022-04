OL : le club veut prolonger son jeune défenseur Hugo Vogel

Il est apparu deux fois cette saison en professionnel, effectuant ses débuts au plus haut niveau sous les couleurs de son club formateur en Ligue Europa à Brøndby (1-3), puis en découvrant le Groupama Stadium à l’occasion du match contre les Rangers (1-1), toujours en coupe d’Europe.

Hugo Vogel, qui a fête ses 18 ans en janvier, a passé un cap cette saison, au point de taper dans l’œil de Peter Bosz, le coach néerlandais de l’OL, qui n’a pas hésité à lancer dans le grand bain ce jeune défenseur, premier joueur de la génération 2004 à évoluer en pro à Lyon (Lukeba et Bradley Barcola sont nés en 2002, Rayan Cherki et Malo Gusto en 2003).

Félicitations à notre Gone Hugo Vogel qui a disputé ce jeudi soir ses premières minutes en professionnel !

Une progression fulgurante pour le natif de Mulhouse, censé évoluer en U19 (5 matches au sein du championnat national, 1 but, 1 passe décisive) mais qui a déjà été surclassé avec la réserve de l’OL en National 2 (7 matches) cette saison, que le staff et les dirigeants de l’OL ont souligné et souhaitent récompenser par une prolongation.

D’après L’Équipe, le club aurait en effet proposé une prolongation de contrat à son jeune latéral gauche, capable d’évoluer plus haut dans son couloir, mais également sur le côté droit, lui qui a la particularité de pouvoir jouer aussi bien des deux pieds. Ce dernier arrive en fin de contrat aspirant au terme de la saison et le club, qu’il a rejoint à 9 ans en provenance de Vénissieux, souhaite ardemment le conserver.

🎥 Le deuxième but lyonnais inscrit par Hugo Vogel lors du succès de nos #U19 face à Bourg-en-Bresse 2 buts à 1 ce dimanche ! 💥



Le deuxième but lyonnais inscrit par Hugo Vogel lors du succès de nos #U19 face à Bourg-en-Bresse 2 buts à 1 ce dimanche !

Mais l’OL va devoir faire vite car d’autres clubs sont venus aux renseignements pour l’international U18 français, notamment Hoffenheim et Brighton.

Yvon Marcellin