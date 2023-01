OL : le point sur le mercato

Après son départ avorté il y a une semaine au FC Séville pour un prêt de six mois sans option d’achat, Jeff Reine-Adelaïde s’est engagé avec Troyes. Un temps annoncé sur le retour à Angers, c’est finalement de l’Aube que le milieu de terrain a pris la direction. Il rejoint l’ESTAC sous la forme d’un prêt sans option d’achat.

📄 Lire le communiqué ⤵️ — Olympique Lyonnais (@OL) January 30, 2023

Wilson Isidor, lui, ne viendra pas dans le Rhône cet hiver. L’attaquant du Lokomotiv Moscou devait signer dans le cadre d’un prêt sans option d’achat mais il n’a pas passé la visite médicale avec succès. Dans un communiqué officiel, le club explique que l’ancien monégasque a reçu un coup à un genou il y a 15 jours.

Le Français doit “observer une période d’indisponibilité avant de pouvoir reprendre la compétition officielle”, indique l’OL.

Côté arrivée, l’attaquant en provenance d’Heerenveen, Amin Sarr, s’est officiellement engagé avec le club rhodanien jusqu’en 2027. Dans un communiqué, on apprend qu’il s’agit d’un transfert à 11 millions d’euros, plus 1 million de bonus éventuels et 10 % sur une possible plus-value.