OL – Lens : l’avant-match

L’OL reçoit Lens ce mercredi (21h) pour le compte de la 18ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

Auteur d’une première partie de saison convaincante, l’Olympique Lyonnais entend repartir sur les mêmes bases. Leader à la trêve mais pas vraiment champion d’automne – qui sera d’ailleurs au passage plutôt un champion d’hiver cette saison – l’OL ne le sera que s’il négocie bien l’enchaînement Lens-Rennes cette semaine. Sur le papier, ses adversaires ont un agenda plus facile : Saint-Etienne et Brest pour Paris, Angers et Nîmes pour Lille. Pour rappel, Lyon ne devance Lille qu’à la faveur d’une meilleure différence de buts (+ 20 contre +19) et le PSG d’un seul point.

Contre Lens, l’OL devra à la fois confirmer sa série de 14 matchs sans défaite et son statut d’équipe invincible à Décines. Mais Rudi Garcia sera privé de quatre joueurs, dont deux titulaires : Marcelo (suspendu), Toko-Ekambi (Covid), Guimaraes (Covid) et Dembélé (blessé).



L’adversaire :

Septième à seulement huit points de Lyon avec un match en moins, Lens a réalisé une superbe première partie de saison avec huit victoires, trois nuls et cinq défaites. Après 16 journées, c’est le meilleur départ d’un promu depuis Angers en 2015-2016. En conférence de presse, Rudi Garcia a souligné la qualité de l’organisation atypique des Nordistes (en 3-4-1-2 le plus souvent ou parfois en 3-4-3) et la belle saison de Gaël Kakuta (sept buts dont cinq penaltys et trois passes décisives).

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. Lyon) :

🎙 Le coach @RudiGarcia avant #OLRCL : "Le RC Lens est une équipe organisée. Ils sont solides avec de la vitesse devant. Ils ont des atouts, des bons joueurs de couloir aussi. Ils sont capables de faire des résultats. A nous d'être à 100% avec nos convictions." — Olympique Lyonnais (@OL) January 4, 2021

Franck Haise (ent. Lens) : ”Quand on va à Lyon, si on n’a pas de doute, c’est qu’on n’a pas bien compris le football. C’est un adversaire qui mérite d’être en haut du tableau. Quand on regarde les statistiques, s’il y a bien une équipe qui mérite d’être là c’est eux. Ils ont beaucoup de qualités individuelles et collectives, à la fois sur des attaques placées mais aussi sur des attaques plus rapides. Depuis un certain temps, il y a un groupe qui est un peu plus établi et certainement que du fait de ne pas jouer la Coupe d’Europe, ils ont un peu plus de fraîcheur.”

Le joueur à suivre :

Marcelo absent, Sinaly Diomandé va logiquement prendre le relai dans l’axe auprès de Jason Denayer. Le jeune lyonnaisdevra répondre présent car tous les attaquants lensois se sont montrés efficaces depuis le début de l’exercice : 5 buts pour Ganogo, 4 pour Kalimuendo et Sotoka.



Le saviez-vous ?

Avec deux points par match en moyenne, l’Olympique Lyonnais est tout simplement la meilleure équipe de Ligue en janvier au 21ème siècle.

Julien Huët

OL-Lens, 18ème journée de L1, à vivre ce mercredi dès 20H45 en intégralité avec Julien Huët et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !