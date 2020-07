OL : Léo Dubois ouvre un glacier à Lyon

Pisté par le Paris-Saint Germain cette semaine, Léo Dubois se sent 100% lyonnais. Et pour cause, le défenseur, arrivé dans la capitale des Gaules il y a deux ans, s’est lancé dans un nouveau projet.

Il a annoncé sur Instagram l’ouverture imminente de son glacier à Lyon, le « Mammamia Gelato », dans le 7e arrondissement.

Un nouveau projet non sans rappeler celui de son ex-coéquipier à l’OL, Nabil Fekir, qui avait inauguré sa pizzeria à Villeurbanne.