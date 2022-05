OL : les anciennes gloires vont rechausser les crampons lors du “Match des Héros”

L’équipe qui a tant fait rêver une génération va se retrouver sur le terrain du Groupama Stadium, ce mardi soir (20h30), à l’occasion du Match des Héros, 20 ans après le premier titre de champion de France de l’OL et 12 ans après le dernier.

Le temps d’un match caritatif face à une team Unicef, les anciennes gloires lyonnaises seront de la partie, avec en tête de gondole le goleador Sonny Anderson, mais aussi Sidney Govou ou Cris.

Pour combler les absences du gardien fétiche de l’OL, Grégory Coupet, ou du plus grand joueur de l’histoire du cluv, Juninho, d’autres sportifs seront présents, comme l’ancien basketteur Tony Parker, actuel président de LDLC ASVEL, ou le tennisman Jo-Wilfried Tsonga.

Du côté de la team Unicef, plusieurs célébrités et d’anciens joueurs et joueuses de football seront de la partie, dont Laure Boulleau, Samir Nasri, Roméo Elvis ou encore les youtubeurs Michou et Inoxtag.

Un événement qui va se dérouler dans la joie et la bonne humeur ou les deux équipes se réunissent dans un but commun : récolter des fonds pour les enfants ukrainiens et mettre en lumière les actions de l’Unicef et de l’OL Fondation.

Le Match des Héros, rendez-vous ce mardi soir, à 20h30, au Groupama Stadium.