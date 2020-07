OL : Les maillots de la saison 2020-2021 enfin dévoilés !

Les nouveaux maillots du club viennent d’être dévoilés ce jeudi. Pour cette tunique, l’Olympique Lyonnais et son équipementier Adidas ont allié modernité et sobriété.

Un domicile sobre et traditionnel

Le maillot domicile reprend les couleurs de l’OL, avec une prédominance du blanc, et des rappels rouges et bleus sur les épaules et les manches. La mention 1950-2020 apparaît au-dessus du blason pour célébrer les 70 ans du club. Le nouveau sponsor “Emirates”, apparaît lui de façon imposante sur le torse.

Un extérieur innovant

Le maillot extérieur “Away” casse les codes. On y retrouve un gris anthracite et des rayures symbolisant le lion qui sort de sa cage. Il dispose d’un col en V, différent du col traditionnel. Il équipera désormais les joueurs et joueuses lors de leurs déplacements.

Les Gones devraient donc revêtir ces deux nouvelles tenues lors du Trophée Véolia, avec une première confrontation ce jeudi soir à 20h45 face aux Rangers FC.