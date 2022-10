OL : les premiers mots de Laurent Blanc

Le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais a été présenté à la presse ce lundi en début d’après-midi. Voici les principales déclarations :

Jean-Michel Aulas : « Quand j’ai serré la main de Peter Bosz, j’ai serré la main de quelqu’un d’intelligent. Il n’a pas atteint les objectifs et on a voulu prendre une décision qui correspond à nos ambitions. Je suis heureux aujourd’hui, j’ai toujours rêvé d’avoir Laurent Blanc comme entraîneur de l’OL.“

Laurent Blanc : « J’aurais pu venir avant mais oublions tout ça. Avec les joueurs, on va y aller avec douceur mais fermeté. Les joueurs sont conscients que la situation ne reflète pas les objectifs fixés. Je leur fais un premier discours court mais déterminé en fixant comme objectif de prendre le maximum de points sur les cinq matchs avant la trêve, qui nous permettra de mettre un certain nombre de choses en place. L’urgence actuelle est de prendre des points. Les joueurs le savent. (…) Le mercato n’est que le 1er janvier, il ne sert à rien d’y penser maintenant, l’essentiel est de travailler avec les joueurs actuellement présents. (…) Il faut être au top physiquement et mentalement, ce n’est pas le cas actuellement. Il faut que l’effectif reprenne confiance en lui. Il y a des joueurs qui n’arrivent pas à apporter ce qu’ils devraient apporter à cette équipe actuellement, je parle des joueurs d’expérience, à eux de tirer cette équipe vers le haut. Je m’appuierai bien entendu sur ces joueurs confirmés dans les jours et les semaines à venir. (…) Je ne me suis pas tenu très éloigné du football même si je n’étais pas en poste. La vision du foot que j’ai n’a pas changé d’un iota. Il nous faudra du temps mais pour l’instant c’est une course contre la montre. Je ne vais pas faire le gars qui veut le beau jeu avant tout.”

JM #Aulas : « Je suis heureux aujourd’hui, j’ai toujours rêvé d’avoir Laurent #Blanc comme entraîneur de l’Olympique Lyonnais » pic.twitter.com/M1aOcuSjgk — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) October 10, 2022

Plus d’infos à suivre…