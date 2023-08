OL : les principales déclarations de Laurent Blanc

A l’avant-veille du déplacement de l’OL à Nice, l’entraîneur Laurent Blanc s’est exprimé ce vendredi midi en conférence de presse.

Sur Bradley Barcola : “Je sens qu’il est ici, est-ce que tout son esprit est ici ? Je n’en sais rien. Il est peut-être impacté, perturbé par ça. Il est jeune, à nous de faire en sorte qu’il soit le moins impacté possible. C’est sur le terrain qu’il doit donner la réponse. J’ai parlé avec lui ce matin. Vous ne saurez pas ce qu’on s’est dit.”

Sur sa discussion avec John Textor : “Comme moi, il regrette la décision de la DNCG qui interdit à l’OL de recruter. Je pense que l’OL a les moyens de recruter donc cela a du mal à passer.”

Sur Rémy Vercoutre, l’entraîneur des gardiens de l’OL qui pourrait aussi intégrer le staff de l’équipe de France Espoirs : “Je veux le garder ici. Si c’est compatible, je veux bien qu’il participe à cette campagne.”

Sur l’absence d’Alexandre Lacazette pour le déplacement à Nice : “Oui, son absence sera importante, on le sait tous. On va le remplacer. La réponse en terme d’efficacité devra être collective et pas forcément toujours individuelle. Même si c’est très difficile, on peut marquer sans lui. Il faut composer avec les aléas.”

Sur Nice : “C’est une bonne équipe. C’est sûr que cela ne sera pas une partie de plaisir. Si nous n’avons pas une réaction tous ensemble, ce sera problématique.”

