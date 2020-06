OL : les principales informations

L’Olympique Lyonnais effectuait sa rentrée médiatique ce mercredi après-midi. Le président Jean-Michel Aulas, le directeur sportif Juninho, le responsable du recrutement Bruno Cheyrou et l’entraîneur Rudi Garcia se sont tour à tour exprimés. Florilège des principales déclarations :

Jean-Michel Aulas : ”Avec le PSG, l’OL a apporté 60% des points UEFA à la France sur les dix dernières saisons. Est-ce juste, est-ce normal que l’on nous empêche de jouer pour préparer la suite de la Ligue des Champions? Malheureusement mon coeur a un peu envie de pleurer (…) On peut dire tout ce qu’on veut mais ce qui restera c’est qu’on les seuls en Europe à avoir pris une décision le 30 avril…”

Juninho : ”On a envie de changer certaines choses : si des joueurs ne sont pas contents d’être là, il faut qu’ils partent. On a envie de réussir des choses meilleures cette saison.”

Rudi Garcia : ”Nous avons encore deux chances d’être européen. Si on pense qu’on a aucune chance de gagner la Ligue des Champions, il ne faut même pas aller à Turin! Comme c’est une année bizarre, on peut encore se dire qu’on a deux chances de jouer la coupe d’Europe la saison prochaine et non pas une seule.”

En vrac :

-Mercato : Juninho a laissé entendre qu’Houssem Aouar était sur le départ. Il aimerait en revanche conserver Moussa Dembélé et Memphis Depay. En cas de départ (s), il espère des arrivées de joueur (s) de niveau équivalent. Côté arrivées, l’OL recherche en priorité un défenseur central. Chez les jeunes, le club s’efforce de faire signer professionnel le jeune Pierre Kalulu, capable de jouer latéral droit comme défenseur central.

-Coupet/Maurice : Jean-Michel Aulas les a d’abord taclés en se demandant s’ils incarnaient l’identité lyonnaise avant d’ajouter que ”les cimetières étaient remplis de gens qui se croyaient irremplaçables”.

-Naming : Le contrat liant l’OL avec Groupama se termine le 31 juillet. Le 1er août, le stade ne s’appellera donc plus le Groupama Stadium. Jean-Michel Aulas a indiqué que l’OL discutait avec plusieurs groupes et qu’il espérait que les choses allaient s’éclaircir d’ici la fin juin.

-Reprise : L’OL envisage un tournoi amical d’une semaine avec huit équipes au Groupama Stadium au mois de juillet. Un stage à Evian est également programmé pendant la préparation.

-Pression : Rudi Garcia a demandé à la Ligue d’enfin officialiser la date de la finale la coupe de la Ligue. Selon les rumeurs, elle pourrait se disputer le 25 juillet ou le 1er août.

-Finances : Selon Jean-Michel Aulas, la crise sanitaire devrait coûter 100M€ à l’OL. Le président lyonnais a également indiqué que le déficit d’exploitation des clubs français serait d’un milliard 200 millions d’euros.

Julien Huët