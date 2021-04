OL-Lille : l’avant-match

L’OL reçoit Lille ce dimanche (21h) dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce choc.

Le contexte :

C’est à l’instant T le match le plus important de la saison. Si l’OL le gagne, on aura le droit de réemployer la même formule dans une semaine avant le déplacement à Monaco. Dans le cas contraire, Lyon risque d’abandonner à fois ses espoirs de podium et de titre. C’est un choc comme on les aime, qui ressemble un peu à un quitte ou double.

La victoire ce samedi du PSG à Metz (1-3) a placé les Parisiens en tête, deux longueurs devant Lille, quatre devant Monaco et cinq devant l’OL. Le match Angers-Monaco (dimanche 17h05) précisera l’enjeu mathématique. Quoiqu’il en soit, en cas de victoire, Lyon passerait automatiquement devant le LOSC à la différence buts.

L’adversaire :

Si Lille est sur le podium depuis la cinquième journée, c’est surtout grâce à sa défense de fer, la meilleure du championnat (20 buts encaissés). Accrochés le week-dernier par Montpellier (1-1), les Nordistes sont invaincus contre leurs concurrents directs : 0-0 et victoire 1-0 à l’extérieur contre Paris, 2-1 à Lille et 0-0 contre Monaco, 1-1 au match aller contre l’OL.

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent.OL) : “Il reste cinq finales qu’on doit aborder avec un esprit commando. Pour l’instant, on n’occupe pas la place qu’on souhaite. On veut profiter de la réception de Lille pour gagner au moins une place. (…) On est d’autant plus motivés qu’on est frustrés de l’élimination de mercredi. Lille réussit une saison extraordinaire, tout le monde le dit. Avoir la possibilité de les dépasser dimanche est une motivation supplémentaire. Ce ne sera pas simple mais on veut les battre. (…) C’est la meilleure défense du championnat, une équipe puissante physiquement et performante en attaque-rapide.’’

Christophe Galtier (ent. LOSC) : ‘’Les Lyonnais vont tout faire pour nous battre, nous mettre sous pression. Je sais qu’ils vont vouloir nous étouffer. On s’y attend. Je pense que ce sera un match ouvert. Il faudra être bon sur les points forts et leurs points faibles. Car ils en ont. De notre côté, il faudra que l’on soit beaucoup plus justes et notamment dans le dernier geste. (…) Lorsque je vais croiser Rudi Garcia, je vais pouvoir lui dire : “Rudi, aucun de tes dirigeants ne m’a contacté.’’

Les joueurs à suivre :

Pour s’imposer, l’OL devra compter la vigilance de Mike Maignan. Désormais solidement installé dans le groupe France, au point que certains observateurs estiment qu’il serait utilisé à l’Euro plutôt que Steve Mandanda en cas de pépin avec Hugo Lloris, le Lillois est le gardien européen qui a le plus souvent gardé sa cage inviolée cette saison en championnat (18 clean sheets).

A Lyon, Lucas Paqueta aura un rôle déterminant. Ciblé par les Monégasques au point d’avoir été violemment touché par Volland au bout de onze secondes (!) mercredi, le Brésilien a été annoncé incertain par l’OL. Mais il devrait bien figurer dans le groupe que l’OL communiquera ce samedi dans la soirée.



Le saviez-vous ?

Environ 200 maillots des clubs amateurs de la région lyonnaise seront exposés au Groupama Stadium. Une initiative conjointe du Discrict du Rhône et de l’Olympique Lyonnais visant à mettre en avant le football amateur à l’heure où celui-ci est très lourdement touché par les conséquences de la crise sanitaire.

Julien Huët

