OL – Lille : les clubs amateurs du Rhône mis à l’honneur

Ce dimanche, en clôture de la 34e journée de Ligue 1 contre Lille, près de 200 maillots de clubs amateurs du département seront exposés dans les tribunes du Groupama Stadium. Menée conjointement par l’Olympique Lyonnais et le District de Lyon et du Rhône de Football, cette opération vise à mettre en lumière les clubs amateurs du Rhône, extrêmement impactés depuis le début de la crise sanitaire.

Depuis deux semaines, les clubs du département étaient invités à envoyer leur maillot : l’objectif étant de symboliser la solidarité entre le football professionnel et amateur. Une initiative s’inscrivant dans le prolongement de l’engagement de l’OL pour le football amateur. Pour rappel, en association avec le plan de soutien du mouvement Adidas Football Collective, l’Olympique Lyonnais avait offert des dotations et des maillots dédicacés à divers clubs amateurs de la région.

Arsène Meyer, le président du District, évoque la réussite de ce projet, où près de 200 clubs du Rhône vont être représentés : “les clubs ont démarré au quart de tour et ont été complètement emballés par cette opération (…) Tous les clubs nous ont épatés par leur rapidité et leur réactivité.”

Au-delà de simplement afficher des maillots en tribunes, il insiste sur le “message fort” de cette intitiative : “L’opération rappelle la grande solidarité qu’il existe entre le football professionnel et le football amateur. (…) L’OL et le District de Lyon du Rhône sont présents pour aider les clubs, les joueurs et les parents à reprendre une activité footballistique dans les meilleures conditions possibles.”