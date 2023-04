OL : l’imbroglio Amandine Henry

Reverra-t-on Amandine Henry sous le maillot de l’OL ? En fin de contrat à l’issue de la saison, la joueuse de 33 ans s’est accordée avec le club californien d’Angel City pour un contrat de trois ans et demi à partir de la prochaine saison.

Blessée au genou début mars, la joueuse aurait dû retrouver les terrains depuis au moins un mois. Or, elle n’est toujours pas réapparue sur un terrain. Selon les informations du Progrès, Amandine Henry serait en arrêt maladie. Le club refuse de son côté de la libérer dès à présent. La coach Sonia Bompastor s’exprime dans le quotidien régional : “Je la comprends d’un point de vue humain mais en tant que coach je me dois aussi de défendre les intérêts du club. Et sportivement, je ne peux pas libérer Amandine. (…) Je me tire une balle dans le pied si je la laisse partir.”

Amandine Henry à l’arrêt sur fond de fracture avec l’OL #Football #D1Arkema https://t.co/QkaH4cAuXg — Le Progrès OL (@LeProgresOL) April 25, 2023

Dans L’Equipe, le président Jean-Michel Aulas monte au front : “L’autre jour, je l’ai accompagnée pour voir Hervé Renard, il lui a dit que c’était quand même mieux quand on veut être en équipe de France d’être de ce côté de l’Atlantique. “

Amandine Henry ne s’est pas encore exprimée. Elle pourrait le faire rapidement.