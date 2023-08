OL : Lopes et Lovren rateront aussi le PSG

L’Olympique Lyonnais a communiqué ce vendredi matin des nouvelles de son infirmerie :

“Clinton Mata a repris les séances collectives depuis lundi et pourrait retrouver le groupe ce dimanche à Nice. Dejan Lovren a débuté sa reprise sur le terrain depuis le début de la semaine avec les préparateurs physiques et devrait être opérationnel après la trêve. Anthony Lopes poursuit sa reprise individuelle et devrait être également de retour dans le groupe après la trêve.”

Comme Alexandre Lacazette (suspendu deux matchs), Anthony Lopes et Dejan Lovren rateront donc la réception du PSG lors de la quatrième journée le dimanche 3 septembre.

Absent de l’entraînement ce vendredi matin, Corentin Tolisso a travaillé individuellement en salle et pourrait donc postuler pour le déplacement à Nice ce dimanche.

OGC Nice – Olympique Lyonnais, 3e journée de Ligue 1, dimanche 20h45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.