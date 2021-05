OL – Lorient : l’avant-match

L’OL accueille Lorient ce samedi (17h) lors de la 36ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

La victoire épique à Monaco (2-3) dimanche dernier a relancé l’OL dans la course au podium. Les Gones sont désormais à un point de Monaco, qui ira à Reims dimanche (17h). ‘’Il faut prendre neuf points sur neuf et voir si cela suffira. Par rapport à la pression et au calendrier, je pense qu’aucune des trois autres équipes de tête ne fera le plein’’, présage Rudi Garcia.

‘’On va gagner contre Lorient, à Nîmes et devant Nice, c’est ma volonté la plus forte”, avance pour sa part Jean-Michel Aulas qui évoque “une envie supérieure de gagner’’. Le coach renchérit: ‘’Par la porte ou par la fenêtre, on veut les trois points pour être troisième à 19 heures.’’

Côté effectif, en attendant la composition du groupe qui sera dévoilé ce vendredi en début de soirée, il était acté que Rudi Garcia allait devoir innover, notamment en défense centrale. Memphis Depay, Marcelo, Mattia De Sciglio et Maxence Caqueret sont suspendus.

L’adversaire :

Rudi Garcia a insisté : “C’est une équipe dangereuse, très dangereuse“. Lorient n’est pourtant que 17ème de la L1, avec quatre longueurs d’avance sur Nantes, 18ème et barragiste. Mais les Merlus restent sur deux victoires probantes : 4-1 devant Bordeaux et 2-0 contre Angers. Mieux, ils constituent la quatrième meilleure attaque (29 buts) du championnat en 2021 derrière Monaco (45), Paris (40) et Lyon (36). Le système en 5-3-2 utilisé par Christophe Pélissier depuis la victoire face au PSG (3-2) fin janvier a complètement porté ses fruits.

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. Lyon) :

🎙 @RudiGarcia avant #OLFCL : "On doit tout donner et ne pas avoir de regrets. On aura une équipe compétitive. On veut être 3ème à 19h samedi. Mon banc est très actif. C'est très positif. C'est important de s'encourager." — Olympique Lyonnais (@OL) May 6, 2021

Christophe Pélissier (ent. Lorient) :

🗣 Christophe #Pelissier : « Quand on voit nos prestations vs. PSG, ASM ou l’OM, ça peut donner des idées. On a montré de très belles qualités là-bas. L’équipe de Lyon est supérieure à nous sur le papier. Mais c’est un match de foot… »#FCL • #OLFCL https://t.co/bOV36agMgz — Antoine (@antoinebla00) May 7, 2021

Les joueurs à suivre :

On parlait déjà d’Houssem Aouar la semaine passée en écrivant ici qu’il lui restait une dernière chance de s’en aller la tête haute : en étant l’homme des quatrièmes journées. Seulement entré en cours de jeu à Monaco, il doit maintenant être l’homme des trois dernières journées. Rudi Garcia compte sur lui : ‘’Je ne pense pas qu’il soit encore à 100% mais on a vraiment besoin de son talent, j’espère qu’il va être l’homme des derniers matchs’’.

A Lorient, les regards se braqueront sur le Juninho local : Arnaud Laurienté, le joueur ayant tenté le plus de coups francs directs en Ligue 1 en 2021 (12). L’ailier des Merlus est le seul joueur à avoir marqué plus d’un but sur coup franc direct dans l’élite depuis le début de l’année civile (2).

Le saviez-vous ?

Rudi Garcia va diriger son 400e match sur un banc de Ligue 1 (dont 54 avec Lyon). Il affiche 48.9% de victoires. Seuls Lucien Leduc (49.2%), Robert Herbin (49.5%) et Albert Batteux (56.1%) font mieux parmi les entraîneurs à minimum 400 rencontres dirigées dans l’élite. (Opta).



Julien Huët

OL-Lorient, 36ème journée de Ligue 1, à vivre ce samedi dès 16h45 en intégralité avec Julien Huët, Max Maurice et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !