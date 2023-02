OL – LOSC EN DIRECT SUR TONIC RADIO

OLYMPIQUE LYONNAIS – LILLE OSC, 8e de finale de Coupe de France, mercredi 8 février à 18h15. À vivre en direct et en intégralité sur Tonic Radio.

Un match crucial pour l’OL

Embourbé dans une saison compliquée avec des résultats décevants en championnat (9e après 22 journées), l’Olympique Lyonnais va disputer face à Lille ce mercredi l’un des matches les plus importants de sa saison en 8e de finale de Coupe de France. Bien que la tâche soit ardue, remporter cette coupe nationale paraît plus accessible pour l’équipe de Laurent Blanc pour disputer l’Europa League la saison prochaine, plutôt qu’une remontée fulgurante au classement en Ligue 1 qui se complique au fur et à mesure que le temps passe.

Au-delà de la qualification européenne non-négligeable, remporter ce trophée permettrait aussi de mettre fin à une longue période de disette de onze années sans le moindre titre pour le club rhodanien. Après avoir éliminé le FC Metz et Chambéry lors des tours précédent, le chemin sera désormais long et sinueux pour atteindre ce graal à commencer par ce véritable test face au Nordistes ce mercredi.

Des Lillois conquérants

Actuellement 6e au classement en Ligue 1 avec 38 points récoltés en 22 journées, le LOSC possède 6 points d’avance sur l’OL qui n’en compte que 32. Forts d’une récente très belle victoire (3-1) acquise sur la pelouse du Stade Rennais, les joueurs de Paulo Fonseca ont montré depuis le début de la saison une certaine propension à développer un football attractif et chatoyant, pêchant parfois en revanche au moment de la finition. Cette équipe qui a connu de nombreuses phases d’irrégularité durant l’exercice 2022-2023 aura elle aussi à coeur de jouer son va-tout pour rejoindre les quarts de finale, surtout face à des Lyonnais à qui elle pose fréquemment des difficultés.

Le groupe Lyonnais

Pour disputer ce match capital, le coach de l’Olympique Lyonnais Laurent Blanc ne pourra pas compter sur la nouvelle recrue Jeffinho, toujours indisponible, ni sur Saël Kumbedi et Nicolas Tagliafico, les deux latéraux étant suspendus pour la rencontre. À noter les présences des jeunes joueurs Achraf Laaziri et Sekou Lega.

🦁 Voici notre groupe pour la réception de Lille ce mercredi à 18h15 en 8ème de finale de la #CoupeDeFrance 👊🔴🔵#OLLOSC pic.twitter.com/d8AxBCTTkG — Olympique Lyonnais (@OL) February 7, 2023

La décla

Alexandre Lacazette en conférence de presse d’avant-match : “Je trouve que ça va mieux. Il y a eu des matchs où on n’a pas encaissé de but. On a eu la maîtrise sur certaines rencontres, sans parvenir à marquer. Contre Troyes, c’était bien. […] C’est difficile de trouver la faille face à des blocs bas. Lille est une très bonne équipe, qui pratique du beau football. Sur un match, tout peut se passer. C’est une rencontre importante pour nous. C’est une semaine décisive.”

Le saviez-vous ?

Alexandre Lacazette, qui n’est plus qu’à quatre buts de Bernard Lacombe pour devenir le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’Olympique Lyonnais (145 pour Lacazette contre 149 pour Lacombe), reste le deuxième joueur ayant porté la tunique rouge et bleu à avoir marqué le plus de buts face aux Lillois avec 6 buts inscrits. Il se situe derrière Lisandro López (8 buts) et devant Sidney Govou (5 buts).

Les meilleurs buteurs lyonnais face à Lille en compétition officielle :



1. Lisandro López : 8 buts

2. @LacazetteAlex : 6

3. @GovouSidney : 5#OLLOSC — Data OL (@OL_Data) February 7, 2023

